Antalya'da yetişiyor, dünyaya satılıyor: Bu yıl rekolte beklentisi oldukça yüksek

Türkiye'de avokado tüketiminin her yıl arttığını hatırlatan Hilmi Sevilgen, üretimin yaklaşık yüzde 70'inin iç pazarda tüketildiğini, yüzde 30'unun ihraç edildiğini vurguladı.

Sevilgen, "Orta Doğu ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz. Mersin Limanı üzerinden 2-3 palet, bazen 5 palet avokado gönderiyoruz. Patlıcan, kabak, narenciye gibi diğer ürünlerle birlikte karışık TIR'lar hazırlanıyor. Trabzon-Gürcistan hattı üzerinden Kafkas ülkelerine de gönderiyoruz'' şeklinde konuştu.

Savaştan önce Ukrayna’ya da ihracat yaptıklarını ifade eden Sevilgen, ‘’Şimdilerde Rusya en iyi müşterilerimizden biri. Balkan ülkelerine ihracatımız var. Avrupa'da şu an yalnızca Belçika'ya direkt gönderim yapıyoruz" dedi.