Antalya'da yetişiyor, dünyaya satılıyor: Bu yıl rekolte beklentisi oldukça yüksek
27.11.2025 17:03
DHA
Türkiye'de avokado üretiminin merkezi konumundaki Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yılki rekolte beklentisi 150 milyon adet.
Alanya'da son yıllarda tropikal meyve üretiminin zirvesinde avokado yer alıyor. Bölgede üretilen avokadolar, yurt içi ve yurt dışında rağbet görüyor. Ağustos-mayıs döneminde hasat edilen Alanya avokadosunun önemli kısmı yurt içinde tüketilirken, son yıllarda ihracat rakamları da günden güne artış gösteriyor.
Alanya Ziraat Odası'na kayıtlı 3 bin 700 civarında üreticinin bulunduğu ilçede bu yılki avokado üretiminin 150 milyon adet olması hedefleniyor.
ÜRETİM ALANI GENİŞLEDİ
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 5-6 yıl öncesine kadar Türkiye'deki avokadonun yaklaşık yüzde 75-80'inin Alanya'da üretildiğini hatırlatarak, son yıllarda Gazipaşa, Anamur, Silifke, Erdemli ve Adana'ya kadar genişleyen üretim alanlarıyla bu oranın dengelendiğini söyledi.
Sevilgen, "Bugün tahmini verilerimize göre Türkiye'deki avokadonun yüzde 60-65'i Alanya'da üretiliyor. Kalan yüzde 35-40'ı Mersin ve Adana bölgesinde tamamlanıyor" dedi.
''RUSYA EN İYİ MÜŞTERİLERİMİZDEN BİRİ''
Türkiye'de avokado tüketiminin her yıl arttığını hatırlatan Hilmi Sevilgen, üretimin yaklaşık yüzde 70'inin iç pazarda tüketildiğini, yüzde 30'unun ihraç edildiğini vurguladı.
Sevilgen, "Orta Doğu ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz. Mersin Limanı üzerinden 2-3 palet, bazen 5 palet avokado gönderiyoruz. Patlıcan, kabak, narenciye gibi diğer ürünlerle birlikte karışık TIR'lar hazırlanıyor. Trabzon-Gürcistan hattı üzerinden Kafkas ülkelerine de gönderiyoruz'' şeklinde konuştu.
Savaştan önce Ukrayna’ya da ihracat yaptıklarını ifade eden Sevilgen, ‘’Şimdilerde Rusya en iyi müşterilerimizden biri. Balkan ülkelerine ihracatımız var. Avrupa'da şu an yalnızca Belçika'ya direkt gönderim yapıyoruz" dedi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.