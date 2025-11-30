Antalyalılar yağmur ve fırtınadan sonra sahilde güneşin keyfini çıkarttı
30.11.2025 13:36
İHA
Antalya'da dün hava yağmurlu ve fırtınalıyken, bugün ise deniz sezonu adeta yeniden açıldı. Türkiye soğuklarla mücadeleye başlamışken Antalya'da durumlar Temmuz sıcağından farksız.
Antalya'da dün yaşanan şiddetli yağış, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve turistler haftasonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi.
Dün sarı uyarı verilen turistik şehirde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle Antalya'da olumsuzluklar yaşanmıştı.
Takvimler kasımın son günlerini gösterdiği günlerde Türkiye'nin birçok noktasında çetin kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.
"DENİZ MEVSİMİ OLMAMASINA RAĞMEN HAVA ÇOK GÜZEL"
Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde oturarak Antalya'nın eşsiz güzelliğini izlemeyi tercih etti.
Sahilde denize giren vatandaşlardan Ramazan Arıcan, "Bugün deniz çok güzel, biraz dalga var sadece. Dün yoğun yağmur vardı ama bugün hava çok güzel. Deniz mevsimi olmamasına rağmen çok güzel havamız. Denizimiz de çok güzel, denize girdim. Su sıcak, dalga var sadece" dedi.
