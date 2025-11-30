Antalyalılar yağmur ve fırtınadan sonra sahilde güneşin keyfini çıkarttı

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde oturarak Antalya'nın eşsiz güzelliğini izlemeyi tercih etti.

Sahilde denize giren vatandaşlardan Ramazan Arıcan, "Bugün deniz çok güzel, biraz dalga var sadece. Dün yoğun yağmur vardı ama bugün hava çok güzel. Deniz mevsimi olmamasına rağmen çok güzel havamız. Denizimiz de çok güzel, denize girdim. Su sıcak, dalga var sadece" dedi.