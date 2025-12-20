Antep'in geleneksel lezzeti, en kötü yemekler listesinde
20.12.2025 08:35
İHA, AA
Gaziantep'e özgü bir yemek olan Mıcırık Aşı, Taste Atlas'ın kullanıcı puanlarına dayanarak hazırladığı "Türkiye'nin en kötü yemekleri" listesinde 6. sıraya yerleşti.
Gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla oluşturduğu "Türkiye'nin en kötü yemekleri" listesini yayımladı. Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Mıcırık Aşı, 6'ncı sırada yer aldı. Ancak bu sıralama, Gaziantepliler tarafından tepkiyle karşılandı.
Şehirde bir restoranda usta olarak çalışan Şengül Şimşek; kuru patlıcan, kuru biber, soğan, sarımsak, biber salçası ve pirinçle yapılan bu yemeğin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sofralarda yer aldığını, özellikle kış aylarında çokça tüketildiğini anlattı.
Mıcırık Aşı'nın, Türkiye'nin en kötü yemeği sıralamasında 6. sırada yer almasının Anteplileri üzdüğünü aktaran Şimşek, ‘’Bu yemeğe 'kötü' denmesi mümkün değildir. Mıcırık, savaş yıllarında yokluk içinde annelerimizin patlıcanı israf etmeden değerlendirmek için yaptığı bir yemektir'' dedi.
Börk Aşı adıyla da bilinen bu yöresel lezzet, özellikle serin havalarda tercih ediliyor ve düşük maliyetiyle dikkat çekiyor.
Yaklaşık 10 gün süren bir hazırlık sürecinin ardından sofralara gelen Mıcırık Aşı'nın, genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu ifade ediliyor. Yemeğin içerisinde bulunan soğan ve sarımsağın, doğal antibiyotik etkisi yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.
Patlıcanın kurutması yapılırken üst kısmında kalan yerler doğranıp, gün kurusunda kurutuluyor. Patlıcanları tuzlu suda bekletip, soğuk suyla yıkamak gerekiyor. Ardından kıyma kavruluyor ve soğan, sarımsak ekleniyor. Malzemeler iyice piştikten sonra domates ve biber salçası atılıyor. Kuru patlıcanın yanı sıra kuru biber ve domates de koyuluyor. En son aşamada ise pirinç ekleniyor. Üzerine de haşve denilen tereyağı ve nane sosu dökülüyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.