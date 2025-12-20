Antep'in geleneksel lezzeti, en kötü yemekler listesinde

Şehirde bir restoranda usta olarak çalışan Şengül Şimşek; kuru patlıcan, kuru biber, soğan, sarımsak, biber salçası ve pirinçle yapılan bu yemeğin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sofralarda yer aldığını, özellikle kış aylarında çokça tüketildiğini anlattı.

Mıcırık Aşı'nın, Türkiye'nin en kötü yemeği sıralamasında 6. sırada yer almasının Anteplileri üzdüğünü aktaran Şimşek, ‘’Bu yemeğe 'kötü' denmesi mümkün değildir. Mıcırık, savaş yıllarında yokluk içinde annelerimizin patlıcanı israf etmeden değerlendirmek için yaptığı bir yemektir'' dedi.