Ara tatilin son gününde Uludağ yoğunluğu
01.02.2026 14:17
Ara tatilin son gününde de Uludağ'da yoğunluk yaşandı. Çocuklar ve aileleri tatilin son gününü doyasıya yaşadı.
Sömestir tatilinin son gününde Uludağ’da yoğunluk devam etti. Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, tatilin sonunu çocuklarıyla birlikte fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Kayak denemeleri ve eğitimlerinde tehlikeli anlar yaşansada güzel görüntüler ortaya çıktı. Aileleriyle birlikte Uludağ’a gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı ise 116 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, tatilin son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Hava biraz soğuk ama güzel vakit geçiriyoruz. Tatilin son günü olmasına rağmen oldukça kalabalık" ifadelerini kullandı. Yetkililer yoğun kar kalınlığı ve soğuk havanın oluşturabilceği olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı, kurallara uyulmasını istedi.
