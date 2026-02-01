Ara tatilin son gününde Uludağ yoğunluğu

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı ise 116 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, tatilin son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Hava biraz soğuk ama güzel vakit geçiriyoruz. Tatilin son günü olmasına rağmen oldukça kalabalık" ifadelerini kullandı. Yetkililer yoğun kar kalınlığı ve soğuk havanın oluşturabilceği olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı, kurallara uyulmasını istedi.