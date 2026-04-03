Araca havlayan köpeği silahla yaraladılar. Aylar süren mücadelenin ardından "Kurşun" hayata tutundu
03.04.2026 16:21
İHA
Zonguldak'ta bir köpek, bir araca havladı iddiasıyla tabancayla ağır yaralandı. Yaşam mücadelesini kazanan köpeğe "Kurşun" adı verildi.
Olay, 25 Ocak 2026'da Çatalağzı beldesi Cumayanı mahallesinde yaşandı.
Mahalle sakinlerinin 14 yıldır beslediği sahipsiz köpek, yoldan geçen bir araca havladığı öne sürülerek silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan çevredekiler, köpeği veteriner kliniğine yetiştirdi.
4 AYRI KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Muayenede köpeğin boynunda ve ön patilerinde 4 ayrı kurşun tespit edildi. Yaşına bağlı yüksek enzimleri ve yoğun enfeksiyonu kontrol altına alınarak durumu normale dönen köpek, başarılı geçen ameliyatın ardından 2,5 aylık tedaviyle yeniden ayağa kalktı. Veteriner hekim ve mahalleli tarafından köpeğe "Kurşun" ismi verildi.
"DAHA GÜZEL BİR HAYAT ONU BEKLİYOR"
Kurşun'un tedavi sürecini yürüten veteriner hekim Gökmen Koç, Kurşun'un boynundaki bir kurşunu ameliyatla çıkarıldığını belirterek şöyle devam etti:
“Ayak parçalandığı için bir hafta genel toparlanma tedavisi uyguladık. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Kırık kemik kaynadığında onu daha güzel bir hayat bekliyor. Şu an koşup oynamaya başladı, beslenmesi ve temel fonksiyonları yerinde. Böylesi kasten yaralama vakalarıyla sık karşılaşmıyoruz. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Caydırıcı yaptırımlar olursa insanlar bu kadar gaddar olamazlar.”
