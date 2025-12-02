Aralık ayı Erzincan'a kar getirdi
02.12.2025 09:02
İHA
Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Refahiye'de kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı, köyleri kısa sürede beyazlara bürüdü.
Aralık ayının gelmesiyle soğuk havalar etkisini artırıyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin bazı köylerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü. Köylüler ise günlük yaşamda zorluklar yaşadı.
Köyün bazı kesimlerinden vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle hayvanlarını meraya çıkartamadıklarını söyledi. Kar sebebiyle birikinti oluşan köy yollarında, olumsuzluk yaşanmaması adına ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
