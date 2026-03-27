Arı kovanlarında yangın. 2 buçuk milyon TL'lik hasar var
27.03.2026 23:02
İHA
Erzurum'daki arı kovanlarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında hasar meydana geldi.
Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkiindeki bir bahçede çıkan yangında; 15 arı kovanıyla birlikte yaklaşık 200 metrekarelik arı evi, arı malzemeleri, 1 planya makinesi, bal süzme makinesi, 1 buzdolabı ve sulama boruları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.
2 BUÇUK MİLYON TL ZARAR OLUŞTU
Yangında tarımsal zararın yaklaşık 1 milyon, diğer maddi kaybın ise 1 milyon 5 bin TL civarında toplam 2 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi.
Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören arılar ve tarımsal unsurlara ilişkin hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekiplerinin de bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
