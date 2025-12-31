Arkeoloji dünyasında Antalya'nın 2025 keşifleri

Antalya'nın en eski dönemlerine ışık tutan buluntular, proje kapsamında yapılan kazı çalışmalarında dikkat çekti. Döşemealtı'ndaki Epi- paleolitik Kızılin yerleşiminde yapılan analizlere göre Milattan önce 13500'e tarihlenen bir tabakada yuvarlak bir yapıya ait olduğu değerlendirilen kavisli bir taş duvar sırası bulundu. Bu buluntu diğer taş insan heykelcikleriyle beraber değerlendirildiğinde, Neolitik döneme geçiş sürecinin çok erken evrelerine işaret ediyor. Karain Mağarası'nda ise yaklaşık 370-350 bin yıl öncesine tarihlenen iki insan dişi, Türkiye'de stratigrafik bağlamda tespit edilen en eski insan dişleri olarak kayda geçti.n Yapılan keşif, Karain'de Neandertal varlığının sanılandan çok daha erken dönemlere uzandığını ve mağaranın insanlık tarihi açısından uzun süreli ve kesintisiz bir yerleşim sürecine sahne olduğunu ortaya koyuyor.