Artık herkes kendisi üretip satıyor. Çığ gibi arttı
13.04.2026 13:15
İHA
Pandemi ve deprem sonrası fide ve tohum satışları arttı, toprakla daha çok haşir neşir olan üretici, yediği sebzeleri kendisi üretmeyi tercih ediyor.
Son yıllarda mahalle ve semt pazarlarında en çok ilgili meyve-sebze fide ve tohumları görüyor. Pandemi ve depremin ardından, müstakil konut ile hobi bahçeleri çığ gibi artarken, berberinde fide ve tohum satışları da patladı.
"PANDEMİDEN SONRA ARTTI"
Sivas'ta fide ve tohum satışı yapan Nihat Göbüç, özellikle pandemiden sonra ilginin artığını belirtip, "Nisan ayının başlamasıyla birlikte sergimize fidelerimizi getirmeye başlıyoruz. Çiçek ve sebze fideleriyle birlikte vatandaşa hizmet veriyoruz. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerin hepsi satışa uygun şekilde sunuluyor. Bu ayda genelde seracılar satın alım yapıyor.
Mayıs ayında ise bahçe ve bostan ekimleri uygun olduğu için dışarıda ekim yapmak isteyen vatandaşlar gelip fide almak istiyor. Şu an sezonun başı, tohum işleri güzel bir şekilde devam ediyor. Açık tohum ve paket tohum olarak hizmet veriyoruz. Serası olanlar fide ekimine hazır, bahçesi olanlar ise tohum ekmekle meşgul. Şu an Sivas'ta birçok kişi kendi ekimini yapmak, kendi tohumunu yetiştirerek üretim yapmak istiyor. Her kesim bu konuda oldukça hevesli. Pandemiden sonra organik tarıma ve kendi yetiştirdiği ürüne ilgi arttı. İnsanlar kimyasal veya hormon katılmamış ürünler istiyor ve bunu gelecek nesillere öğretmeye çalışıyor" dedi.
Muhammet Çelik isimli tüketici ise 35 yıldır bireysel olarak üretim yaptığını ifade edip şunları söyledi:
"Doğayı ve bahçeyi çok seven bir insanım. Otuz beş yıllık bir bahçem var. Sivas gibi bir yerde kolumuzun kavuşamayacağı kadar büyük ladin ağaçları yetiştirdim. Sivas'ta testere dişi gibi bir iklim var, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak şeklinde ilerliyor. Bu yüzden erken baharı sevmiyoruz, daha çok nisan sonu ve mayıs ayı içinde mevsimlik fideleri ekeriz, ayazları atlattıktan sonra. Ben de mayıs ayında ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Pandemiyle birlikte insanların toprağı keşfetmesi bana doğru gelmiyor, pandemiden önce insanın toprakla ilişkisi yok muydu? Ben pandemiyle birlikte doğayı keşfeden biri değilim, yıllardır bu işi yapıyorum. Kendi ürettiklerimi tüketmek ve satmak bana mutluluk veriyor. Nisan ayının ilk haftasında bahçe sezonumu açtım, kasım ayına kadar bahçemde kalıyorum ve yetiştirdiğim ürünleri tüketiyorum."
