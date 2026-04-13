Artık herkes kendisi üretip satıyor. Çığ gibi arttı

Muhammet Çelik isimli tüketici ise 35 yıldır bireysel olarak üretim yaptığını ifade edip şunları söyledi:

"Doğayı ve bahçeyi çok seven bir insanım. Otuz beş yıllık bir bahçem var. Sivas gibi bir yerde kolumuzun kavuşamayacağı kadar büyük ladin ağaçları yetiştirdim. Sivas'ta testere dişi gibi bir iklim var, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak şeklinde ilerliyor. Bu yüzden erken baharı sevmiyoruz, daha çok nisan sonu ve mayıs ayı içinde mevsimlik fideleri ekeriz, ayazları atlattıktan sonra. Ben de mayıs ayında ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Pandemiyle birlikte insanların toprağı keşfetmesi bana doğru gelmiyor, pandemiden önce insanın toprakla ilişkisi yok muydu? Ben pandemiyle birlikte doğayı keşfeden biri değilim, yıllardır bu işi yapıyorum. Kendi ürettiklerimi tüketmek ve satmak bana mutluluk veriyor. Nisan ayının ilk haftasında bahçe sezonumu açtım, kasım ayına kadar bahçemde kalıyorum ve yetiştirdiğim ürünleri tüketiyorum."