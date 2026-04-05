Artık paydos dediler. Bu yıl bolluk yaşanmıştı

Yoroz limanına demirleyen Ergün Reis A gemisinin sahibi Recep Yılmaz, bu sezon palamut avının neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Bu sezon palamut hiç olmadı ama eylül ayından nisana kadar uzun bir hamsi sezonu geçirdik. Bir ara hamsi bitti diye düşünürken sezonun sonuna doğru İğneada tarafında çok iyi bir av yaşandı. Ancak Ramazan ayına denk geldiği için pek para kazanamadık. Geçtiğimiz yıllara göre çok uzun bir sezondu. Vatandaş bu sezon hamsi yemekten bıktı diyebiliriz" dedi.

Önümüzdeki sezon için umutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Gelecek sene için konuşmak erken ama palamut olacağını umut ediyoruz. Gürcistan'da da avcılık yaptık. Daha önce Moritanya'da 6 yıl çalıştım. Bu sezon burada çalıştık ancak yeniden yurt dışına gidebiliriz. Orada da şartlar zor" diye konuştu.