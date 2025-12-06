Asansörde çıkan yangında anne ve çocuğu mahsur kaldı
06.12.2025 16:07
İHA, DHA
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan 4 katlı binanın asansöründe çıkan yangında anne ve çocuğu mahsur kaldı. Müdahale eden 2 iftaiye eri de dumandan etkilendi.
ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR
Sancaktepe'de yaşanan yangın 4 katlı binada meydana geldi. Yangının asansörün elektirik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. O sırada asansörde bulunun anne ve çocuğu elektirik kesintisinden dolayı asansörde mahsur kaldı.
YANGINI KOMŞULAR FARK ETTİ
Yoğun dumanın apartman boşluğunu kaplamasıyla diğer dairelerde yaşayanlar yangını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Uzun süren çalışmaların ardından asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarıldı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile anne ve çocuk dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken, binadaki diğer sakinler de merdiven aracıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.