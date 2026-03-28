Aşırı yağışlarla dere taştı, köprü yıkıldı
28.03.2026 09:36
İHA
Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte debisi artan derede sel yaşanırken bir köprü yıkıldı ve yolda da çökme yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağışlı hava uyarısının ardından Hatay'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden oldu ve derelerin debilerinde artma yaşandı.
Harbiye Mahallesi'nde bulunan derenin debisi artınca üzerindeki köprüyü yıktı ve yolda çökmelere neden oldu.
Yıkılan köprü ve yol nedeniyle Dekuk Şelalesi'ne araç yolu trafiğe kapandı.
Her gün Dekuk Şelalesi'ne yürüyüş yaptığını ifade eden vatandaş Ahmet Mansuroğlu, köprünün dün akşam saatlerinde sapasağlam olduğunu ama gece saatlerinde etkili olan selle birlikte hem köprünün hem de yolun zarar gördüğünü söyledi.
