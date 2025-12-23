''Aşk çiçeği'' olarak da biliniyor, her bir boğumda 50 tane var. Fiyatı 300 TL'den başlıyor
Mersin’in çileği ile ünlü Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak ekilen nergis bitkisinde hasat başladı.
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Akdeniz’de baharın müjdecisi nergisler erken çiçek açtı. Çileğiyle ünlü ilçenin Atayurt Mahallesi’nde alternatif olarak üretilen nergislerde her bir boğumda 50 çiçek bulunuyor. Nergislerin boğumu 300 TL’den satışa sunulurken, ürünler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
''MİS GİBİ REZİLLİK''
Hasadın çamur ve zorlu arazi şartlarında yapıldığını belirten üretici Yeter Şen, emeğin kolay olmadığını vurguladı. Nergis üretimini severek yaptıklarını belirten Şen, “Yaptığımız iş mis gibi rezillik ama çok seviyoruz, hiçbir şeye değişmem” dedi.
Nergis bitkisi, 30-35 cm kadar boylanabilen tek yıllık soğanlı bitkilerdendir. Parlak yeşil yaprakları bulunan nergisler, tam güneş alan ya da yarı gölge olan yerleri tercih ederler.
Bitkinin çiçeklerinin hemen solmaması için çiçek açtığı dönemde fazla güneşten korunması gerekir.
Narin bir yapıya sahip olan Nergis çiçeği, ‘’Fulya'' veya ‘’Aşk çiçeği'' olarak da bilinir. Latince adı Narcissus olan bu özel çiçek, ev dekorasyonlarında da sıklıkla kullanılır.
