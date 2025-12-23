''Aşk çiçeği'' olarak da biliniyor, her bir boğumda 50 tane var. Fiyatı 300 TL'den başlıyor

Bitkinin çiçeklerinin hemen solmaması için çiçek açtığı dönemde fazla güneşten korunması gerekir.

Narin bir yapıya sahip olan Nergis çiçeği, ‘’Fulya'' veya ‘’Aşk çiçeği'' olarak da bilinir. Latince adı Narcissus olan bu özel çiçek, ev dekorasyonlarında da sıklıkla kullanılır.