Askerde bir başladı, tam 47 yıldır bırakamıyor. Yozgatlı Saffet Amca'nın ilginç tutkusu
28.04.2026 12:25
İHA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Saffet Ertek, askerdeyken edindiği bulmaca çözme alışkanlığını 47 yıldır devam ettiriyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Saffet Ertek bulmaca merakı ile dikkat çekiyor. 1976 yılında askerlik vazifesini yerine getirirken gazetelerle ve bulmacalarla tanıştığını söyleyen Ertek, bu alışkanlığı yıllardır sürdürüyor.
Her gün gazete aldığını ve bulmacalarını çözdüğünü söyleyen Ertek'in alışkanlığı dikkat çekiyor.
Bulmaca çözme serüvenini anlatan Ertek, "İstanbul Haydarpaşa'da askerlik yaptım. 1 ay Yüzbaşı'nın postalığını yaptım. Gazetesini, kahvesini, yemeğini götürüyordum. Gazeteyi alıyordum. Bulmacaları çözüp çözmediğine baktım. Ben bulmacayı hayatta bilmezdim. Baktım bulmacaları çözmüyor. Büyük başlıkları okuyup bulmacaları kenara koyuyordu.