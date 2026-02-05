Asrın felaketinde enkazdan çıkarmıştı. Sahiplendiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Ali Çakas, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde enkazdan çıkardığı kediyi yanından ayırmıyor.
6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.
Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarının sahibine ulaştı. O dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirip bakmaya başladı. Çakas, "Enkaz" ismini verdiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmıyor.
Deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çakas, "Enkaz altında olabilen insanlara, vefat edenlerin bulunduğu alanlara odaklandık. Bu süreçte tabi ki insanlarla birlikte hayvanlar için de mücadele ettik. En azından ben bu konuda daha çok ilgili oldum diyebilirim. Bu kapsamda muhabbet kuşları, cins kediler de vardı" dedi.
Hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında kediyi fark ettiklerini aktaran Çakas, ekip olarak hayvanı güvenli bir alana aldıklarını, beslenme ve bakımını sağladıklarını dile getirdi.
Sahiplenmiş olduğu tekir cinsi kedinin hikayesinin çok trajik olduğunu ifade eden Çakas, "Onu daha güvenli bir yere götürebilmek için operasyon bittikten sonra sorumluluğunu almak istedim. Eve dönüşümüzde kediyi de beraberimde getirdim. Travma geçirmişti, evin içinde çok huzursuzdu. Biz de travma yaşamıştık, onunla birlikte toparlandık diyebilirim" şeklinde konuştu.
Kedinin kendisine iyi geldiğini anlatan Çakas, "Bir kedi sahiplenmek 20 yılımı buldu diyebilirim. Çünkü sorumlulukları var. Onlarla sevgi bağı kurup sonra sokağa atmak, oldukça yanlış bir davranış'' dedi.
Çakas, ‘’Enkaz ile bağımız gün geçtikçe daha da arttı. Güzel günler geçirdik. O bana çok iyi geldi, ben de ona iyi geldiğimi düşünüyorum. Evinde gayet huzurlu bir ortamı var" şeklinde konuştu.
Çakas, daha sonra belediyenin farklı biriminde görev yapmaya başladı.
