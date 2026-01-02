Asrın Felaketi'ni hasarla atlatmıştı. Paşaköşkü Camisi'nin minaresi onarılıyor

Paşaköşkü mahallesinin muhtarı Sema Karataş, çalışmalar hakkında bilgi verirken, caminin alt kısmının taş minareden üst kısmının da tuğlalardan olduğunu belirterek depremde aldığı hasardan bahsetti. Caminin bir hafta kadar ibadete ve ziyarete kapatıldığını söyleyen Karataş, camide ise bir sıkıntı olmadığını ve caminin sağlam olduğunun altını çizdi.

Tarihe “asrın felaketi” olarak geçen Kahramanmaraş depremlerini büyük hasarlarla atlatan Malatya'da 38'i Kur'an kursu olmak üzere 5 müftülük binası ve cami yıkılmıştı.