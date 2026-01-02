Asrın Felaketi'ni hasarla atlatmıştı. Paşaköşkü Camisi'nin minaresi onarılıyor
02.01.2026 11:08
İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki Paşaköşkü Camisi'nin hasar gören minaresine onarım çalışması yapıldı.
Battalgazi ilçesindeki Paşaköşkü Camisi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar almış fakat yıkılmamıştı. Taş işçiliğiyle dikkat çeken şehrin eski camilerinden olan Paşaköşkü Camisi, Kahramanmaraş depremlerinde hasar almıştı. Uzun süre hasarlı bir şekilde bekleyen cami minaresinde tadilata başlandı.
Paşaköşkü mahallesinin muhtarı Sema Karataş, çalışmalar hakkında bilgi verirken, caminin alt kısmının taş minareden üst kısmının da tuğlalardan olduğunu belirterek depremde aldığı hasardan bahsetti. Caminin bir hafta kadar ibadete ve ziyarete kapatıldığını söyleyen Karataş, camide ise bir sıkıntı olmadığını ve caminin sağlam olduğunun altını çizdi.
Tarihe “asrın felaketi” olarak geçen Kahramanmaraş depremlerini büyük hasarlarla atlatan Malatya'da 38'i Kur'an kursu olmak üzere 5 müftülük binası ve cami yıkılmıştı.
