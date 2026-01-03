Atatürk'ün atalarının bu köyden geldiğine inanılıyor. En az bin yıllık oyuklar var

Merkeze bağlı köyde, 352 adet tahıl ambarı mevcut. En eskisinin bin yıllık olduğu tahmin edilen bu ambarların bir kısmı Selçuklu bir kısmı ise Osmanlı döneminde kazıldı. Üst katlara oyulmuş ambarlara ulaşmak için yüzeylere niş ve sekemekler oyuldu. Ayrıca yük taşımacılığı için makara sistemleri de kuruldu.

Geniş bir alana yayılan ambarların, yatay volkanik tabakalara oyulduğu biliniyor.