Atatürk'ün atalarının bu köyden geldiğine inanılıyor. En az bin yıllık oyuklar var
03.01.2026 13:00
İHA
Karaman’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Film ve dizi çekimlerinde tercih edilen Taşkale köyü de masalsı bir görüntüye kavuştu.
Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları, beyaz örtüyle bütünleşerek görsel bir şölen sundu. Kayalara oyularak yapılan bölge, ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Taşkale köyü, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel ve sanatsal geçmişiyle de öne çıkıyor. Bugüne kadar birçok film ve belgesel çekimine ev sahipliği yapan köyde, 2007 yılında vizyona giren Mutluluk filminin bazı sahneleri de çekilmişti.
Bazı kaynaklarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün atalarının bu köyden geldiği ileri sürülüyor. İddiaya göre, Atatürk'ün baba soyu Karaman'dan göçerek Makedonya'ya geldi. Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala sancağının Kocacık nahiyesine yerleşen aile, 1830'larda Selanik'e göçtü.
Merkeze bağlı köyde, 352 adet tahıl ambarı mevcut. En eskisinin bin yıllık olduğu tahmin edilen bu ambarların bir kısmı Selçuklu bir kısmı ise Osmanlı döneminde kazıldı. Üst katlara oyulmuş ambarlara ulaşmak için yüzeylere niş ve sekemekler oyuldu. Ayrıca yük taşımacılığı için makara sistemleri de kuruldu.
Geniş bir alana yayılan ambarların, yatay volkanik tabakalara oyulduğu biliniyor.
