Atlas Okyanusu'ndan Mersin'e kadar geldi. Yağlı ve beyaz etiyle iştah kabartıyor

Balığın neden satışa çıkarılmadığını açıklayan Adnan Polat, "Atlas balığı dediğimiz balığın eti bembeyazdır, pamuk gibidir, çok yağlı ve lezzetli bir balıktır. Her zaman rastlanan bir balık değil. O nedenle satışa sunmadık. Elemanlarımızla kendi aramızda paylaşarak tüketeceğiz" şeklinde konuştu.