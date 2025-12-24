Atlas Okyanusu'ndan Mersin'e kadar geldi. Yağlı ve beyaz etiyle iştah kabartıyor
İHA
Mersin'de, Akdeniz'de nadir görülen Atlas balığı yakalandı. 25 kilogram ağırlığında olan balık, satışa sunulmadı.
Atlas balığı, hem büyüklüğü hem de bölgede nadir görülmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekti. 1 buçuk metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balık, satışa sunulmadı.
Balığın, Atlas Okyanusu'ndan ulaşan nadir balıklardan biri olduğu ve esnaf tarafından tüketileceği belirtildi.
Atlas balığının yıllardır bölgede görülmediği, sadece ara sıra yavrularının çıktığı aktarıldı.
Balığın kökenine ilişkin verilen bilgilerde, Atlas Okyanusu'nun Cebelitarık Boğazı'ndan itibaren Akdeniz'e açılan bir bölümü olduğu ve bu türün de oradan gelen balıklar arasında yer aldığı ifade edildi.
''ÇOK YAĞLI VE LEZZETLİ BİR BALIK''
Balığın neden satışa çıkarılmadığını açıklayan Adnan Polat, "Atlas balığı dediğimiz balığın eti bembeyazdır, pamuk gibidir, çok yağlı ve lezzetli bir balıktır. Her zaman rastlanan bir balık değil. O nedenle satışa sunmadık. Elemanlarımızla kendi aramızda paylaşarak tüketeceğiz" şeklinde konuştu.
