Av yasağı başladı. Somona ilgi yoğun, kilosu 300 TL
17.04.2026 12:21
İHA
Türkiye'de 15 Nisan'da denizlerde av yasağı başladı. Balıkçı tezgahlarının kültür balıkları alıcılarıyla buluşmaya başladı.
Av yasağının başlamasıyla beraber balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezlerinden hamsi ve istavrit yerini levrek, çupra ve somona bıraktı. Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, bu süreçte balıkçı tezgahlarında kültür balıklarının ön planda olduğunu belirtirken, özellikle somon balığına ilginin yoğun olduğunu söyledi.
SOMONUN KİLOSU 300 TL'DEN BAŞLIYOR
Gün geçtikçe tüketimi artan somon balığı, kilosu 300 TL'den balıkçı tezgahında alıcısıyla buluşuyor. Diğer balık fiyatlarına da değinen Çoğalmış, istavritin 150, levreğin 500, çupranın 400-500 ve alabalığın da 300 TL'den satıldığını söyledi.
"VATANDAŞIN İLGİSİ İYİ"
Bir diğer balıkçı esnafı Emin Avcı ise av yasağının ardından sınırlı sayıda olta istavrit, mezgi, barbun ve kıyı balığının geldiğini ancak genel olarak kültür balıklarının satıldığını ifade etti.
İlerleyen günlerde tezgahlardaki çeşitliliğin sınırlı olacağını vurgulayan Avcı, "Bundan sonra az miktarda istavrit ve mezgit gelir. Ama genel olarak çupra, levrek, somon, alabalık gibi balıklar daha çok satılır. Somon ağırlıklı satışlar oluyor. Ama levrek de satılıyor. Izgara yapanlar çuprayı da tercih ediyor. Vatandaşın ilgisi de çok iyi" diye konuştu.