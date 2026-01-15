Aydın'daki ilk yerleşim yerlerinden biri. Denizin altından hala tarihi kalıntılar çıkıyor
Türkiye'nin önemli kıyı kentlerinden Kuşadası'nda yer alan Yılancı Burnu Koyu, hem doğal zenginliği hem de arkeolojik değeriyle dikkat çekiyor.
Aydın'da tarihin ve ekosistemin korunması adına kapsamlı çalışmalar yürüten yetkililer, geçmişi ve denizel biyoçeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan Kuşadası ilçesindeki Yılancı Burnu Koyu'nun önemine dikkat çekti.
Kuşadası'nın önemli arkeolojik alanlarından bir tanesi olan arazide, kurtarma kazıları haricinde sistemli bir çalışma yapılmadığı bilinirken, bölgede son olarak Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir postament (kaide altlığı) bulundu.
Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisinde, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı kapsamında yer alan Yılancıburnu sahil bandında, denizin yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde tespit edilen mermer postament, güvenlik riski nedeniyle koruma altına alınarak, Aydın Arkeoloji Müzesi bahçesine taşındı.
Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu tahmin edilen Yılancı Burnu Koyu, Antik Çağlar'dan beri varlığını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, denizin altında hala dönem dönem tarihi kalıntılara rastlanabiliyor.
Lonlar tarafından kurulan bölge, Güvercinada'nın güneyinde yer alıyor. Tarihi yarımadanın adı bazı kaynaklarda Neopolis olarak da geçiyor.
