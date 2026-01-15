Aydın'daki ilk yerleşim yerlerinden biri. Denizin altından hala tarihi kalıntılar çıkıyor

Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu tahmin edilen Yılancı Burnu Koyu, Antik Çağlar'dan beri varlığını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, denizin altında hala dönem dönem tarihi kalıntılara rastlanabiliyor.

Lonlar tarafından kurulan bölge, Güvercinada'nın güneyinde yer alıyor. Tarihi yarımadanın adı bazı kaynaklarda Neopolis olarak da geçiyor.