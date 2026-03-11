Aylık kazançları 180 bin TL'yi buluyor. Ramazan'da zorlu mesai

Çiftçi Atilla Özkan, "Şu anda günlük 6 bin TL yevmiye ile çift sürüyoruz. Bu da ayda 180 bin TL ediyor. Yine de gençler bu işi yapmak istemiyor'' diye konuştu.

Toprağın tavını kaybetmeden işlenmesinin ürün verimi açısından büyük önem taşıdığını belirten çiftçiler, hem incir hem de zeytin ağaçlarının daha sağlıkla büyümesi için arazileri zamanında sürmeye çalıştıklarını ifade etti.