Aylık kazançları 180 bin TL'yi buluyor. Ramazan'da zorlu mesai
11.03.2026 14:04
İHA
Türkiye'nin en fazla incir ve zeytin üretiminin yapıldığı Aydın'ın verimli dağlarında çiftçilerin karasabanla zorlu mücadelesi başladı.
Dağlık alanlarda modern tarım makinelerinin kullanılamaması nedeniyle üreticiler, geleneksel yöntemlerden biri olan karasabanla arazilerini sürmeye devam ediyor. Bu yıl Ramazan ayının çift sürme dönemine denk gelmesi nedeniyle çiftçiler, mücadeleyi oruçlu olarak sürdürüyor.
Atlarla çift süren vatandaşlardan Atilla Özkan, dağlık arazilerde traktörle çalışmanın mümkün olmadığını belirterek, "Toprağın tavı kaçmadan sürmemiz gerekiyor" dedi.
Aydın'ın dağ köylerinde yaşayan erkeklerin, günlük 6 bin TL kazanabilmek için piyasa değeri 40-50 bin TL'yi bulan ve çift sürmeye alışık 2 ata sahip olmaları gerekiyor. Aylık kazançları 180 bin liraya yaklaşan çiftçiler çalıştıktan sonra herkesin para kazanabileceğini ancak yeni neslin atlarla çift sürmeye pek yanaşmadığını belirtti.
Çiftçi Atilla Özkan, "Şu anda günlük 6 bin TL yevmiye ile çift sürüyoruz. Bu da ayda 180 bin TL ediyor. Yine de gençler bu işi yapmak istemiyor'' diye konuştu.
Toprağın tavını kaybetmeden işlenmesinin ürün verimi açısından büyük önem taşıdığını belirten çiftçiler, hem incir hem de zeytin ağaçlarının daha sağlıkla büyümesi için arazileri zamanında sürmeye çalıştıklarını ifade etti.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.