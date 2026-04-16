Aynı anda dört mevsim yaşanıyor. Bir tarafta şadırvan donarken bir tarafta da vatandaş güneşi selamladı
16.04.2026 09:53
İHA
Erzurumlular nisan ayında dört mevsimi yaşıyor. Bir tarafta kar yağışı yolları kapatırken bir tarafta da bahar güneşinin tadını çıkartıyor. Şehirdeki buz tutan şadırvanlar ise dikkatlerden kaçmıyor.
Erzurum'da baharın gelmesiyle doğa canlanmaya başlarken; şehrin coğrafi yapısı mevsimler zıtlıkları ortaya çıkıyor. Şehir merkezinde hissedilen soğuklar sebebiyle şadırvanlar buz tuttu. Gündüz saatlerinde ise vatandaşlar, çıkan güneşi fırsat bilip park ve bahçelere akın etti.
PALANDÖKEN'DE SEZON UZADI
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de ise kış, bahar gelmemişcesine devam ediyor. Pistlerdeki kar kalitesinin korunması ve kar kalınlığının yeterli seviyede olmasıyla beraber, normal şartlarda Mart sonunda bitmesi beklenen kayak sezonu nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. Şehirdeki yerli ve yabancı turistler ise, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Rakımı yüksek ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini göstermesiyle birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, ekipler de yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması öngörülürken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
