Aynı anda dört mevsim yaşanıyor. Bir tarafta şadırvan donarken bir tarafta da vatandaş güneşi selamladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de ise kış, bahar gelmemişcesine devam ediyor. Pistlerdeki kar kalitesinin korunması ve kar kalınlığının yeterli seviyede olmasıyla beraber, normal şartlarda Mart sonunda bitmesi beklenen kayak sezonu nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. Şehirdeki yerli ve yabancı turistler ise, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.