Babası için çardak mezar yaptı: Görenler önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çektiriyor

Nazır Ocak, “1994 yılında babam rahmetli oldu. Kendisi Şavşat ilçesinin eski marangozlarındandır. İyi bir ustaydı. Babam rahmetli olduktan sonra ben de ona layık olacak şekilde ahşaptan mezar yapmayı düşündüm. Üzerinin kapalı olmasının sebebi yağmur ya da kar değil. Tamamen benim gözümde büyük bir adam olduğu için ve ‘büyük adamların mezarları kapalı olur’ diye düşündüğüm içindir. Gider bakar, bakımını yaparız. Ben de çocuklarıma vasiyet ettim. Öldüğümde ahşap bir mezarlıkta toprağa verilmek istiyorum” dedi.