Babası için çardak mezar yaptı: Görenler önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çektiriyor
14.11.2025 16:32
İHA
Artvin’in'de yaşayan Nazır Ocak (63), 31 yıl önce vefat eden ve kendisi gibi marangoz ustası olan babası Nazım Beşli Ocak’ın (68) mezarının üzerine ahşaptan çatı yaptı.
Şavşat ilçesinin Veli köyünde yarım asrı aşkın marangoz ustası olarak çalışan Nazım Beşli Ocak, 1994’te hayatını kaybetti. Nazım Beşli Ocak’ın kendisi gibi marangoz olan oğlu Nazır Ocak, babasının mezarının üzerini ahşap yapıyla kapatmaya karar verdi. Atölyesinde çalışmalarını tamamlayan Nazır Ocak, mermerle çevrili kabir üzerine ahşaptan çatı yaptı.
Mesleğin tüm inceliklerini babasından öğrenen Nazır Ocak, öldüğünde babasının yanında toprağa verilmeyi ve kendi mezarının üzerinin de ahşaptan çatıyla kapatılmasını vasiyet etti.
Nazır Ocak, “1994 yılında babam rahmetli oldu. Kendisi Şavşat ilçesinin eski marangozlarındandır. İyi bir ustaydı. Babam rahmetli olduktan sonra ben de ona layık olacak şekilde ahşaptan mezar yapmayı düşündüm. Üzerinin kapalı olmasının sebebi yağmur ya da kar değil. Tamamen benim gözümde büyük bir adam olduğu için ve ‘büyük adamların mezarları kapalı olur’ diye düşündüğüm içindir. Gider bakar, bakımını yaparız. Ben de çocuklarıma vasiyet ettim. Öldüğümde ahşap bir mezarlıkta toprağa verilmek istiyorum” dedi.
''FOTOĞRAF ÇEKİP DUA EDİYORLAR''
Veli köyü Muhtarı Şentürk Kartal, mezarın özellikle yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini söyleyerek “Bu mezarlıkta olan Nazım usta değerli bir komşumuzdu. O ölünce oğlu, mezarın üzerini bu şekilde kapattı. Mezarın doğaya ve çevreye uyumlu olduğunu görüyorum. Burası turistlerin çokça ziyaret ettiği Karagöl yolu olduğu için gelen ziyaretçiler mezarı görünce fotoğraf çekip dua ediyorlar. Biz de buraya bir çeşme yapmak istiyoruz. Madem buraya bir mezar yapıldı, suyumuz da olsun” diye konuştu.
