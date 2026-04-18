Babasının hediye ettiği kuzuyla hayvancılığa başladı. Şimdi 165 küçükbaşı var
18.04.2026 10:24
DHA
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İlknur Öktem, oğlunun doğumu sonrasında babasının hediye ettiği kuzu vesilesiyle hayvancılığa başladı.
Tire'nin kırsal Kahrat Mahallesi'nde yaşayan İlknur Öktem, oğlunun doğumunda babasının hediye ettiği kuzunun büyüyüp yavrulamasının ardından hayvancılığa merak saldı. Ata mesleği hayvancılığı 15 yıldır sürdüren Öktem, 165 küçükbaşın bulunduğu çiftliğini her geçen yıl büyütüyor.
Öktem, "O kuzu sayesinde sürü çoğaldı, bu hale geldi. Koyunlar yaşam kaynağımız olmaya başladı. Kuzular çoğaldıkça temelli bu işi yapmaya heveslendik" dedi.
''HEDEFİMİZ 100 KOYUN''
Hayvancılığa başlamadan önce ev kadını olduğunu dile getiren Öktem, "Oğlum özel gereksinimli olduğu için doktor evin içinde durmamasını, bahçede vakit geçirmesini önerdi. Oğlum Hulki bahçeyi ve hayvanları çok sevdi. O sevince biz de sevmeye başladık" diye konuştu.
Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babamın verdiği koyunun ırkı güzelmiş, 3'er 3'er kuzu vermeye başladı. Sonrasında eşim kuzu aldı. Derken sayıları çoğaldı. Çiftliğimizde şu an 75 anaç koyun, 90'ın üzerinde de kuzu mevcut. Hedefimiz 100 koyun.''
HAYVANCILIK DEDEDEN MİRAS
İlknur Öktem'in babası Ömer İçli de doğan bütün torunlarına kuzu hediye ettiğini dile getirdi.
Hayvancılığın dedesinden miras bir meslek olduğunu dile getiren İçli, ‘’Kızımın da bu işi yapması da çok güzel. Hediye ederken torunum eğlensin diye vermiştim, sürü yapsınlar diye değildi ama onlar merak salıp, işi büyüttüler" dedi.
