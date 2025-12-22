Babasının yanında çekirdekten yetişti. Yoğun ilgi görüyor, pek çok çeşidi var
22.12.2025 14:36
İHA
Siir'te Fatih Bakırcı, 6 yaşından beri yaptığı bakırcılık mesleğini ilk günkü hevesle yapıyor.
6 YAŞINDAN BERİ MESLEKTE
Fatih Bakırcı'nın aile mesleği olan bakırcılık şimdilerde unutulmaya yüz tutsa da ailesi 100 yıldır bu mesleği yapıyor. Babasının yanında çekirdekten yetişen zanaatkar, 6 yaşından beri bu mesleği yapıyor. Bakırın çeşitli hallerde kullanıldığını belirten zanaatkar "Şu anda bakırın bir sürü farklı modeli var. Çünkü çok yayıldı, kullanılıyor. Birde sağlıklı bir ürün. İçinde pişen yemek çok lezzetli olduğu için yoğun bir talep var bakıra'' dedi.
BAKIR STRESİ ÇEKİYOR
Büyükşehirlerde yaşayanların bakıra rağbet gösterdiğini ancak soru işaretleri olduğunu aktardı.
Müşterilerin kalaycı bulamamaktan korktuğu için şüpheye düştüklerinden bahsetti. Bakırın yalnızca pişen yemeklere lezzet kattığını değil ruha da iyi geldiğini savundu. "Bakırın en büyük özelliği iletken olması ve aynı ölçüde stresi çekiyor olmasıdır. Avrupa'da son birkaç yıldır kadınlar ev döşedikleri zaman bir çıtadan bakır çekiyorlar hastalığı stresi çeksin diye. " şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.