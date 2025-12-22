Babasının yanında çekirdekten yetişti. Yoğun ilgi görüyor, pek çok çeşidi var

Fatih Bakırcı'nın aile mesleği olan bakırcılık şimdilerde unutulmaya yüz tutsa da ailesi 100 yıldır bu mesleği yapıyor. Babasının yanında çekirdekten yetişen zanaatkar, 6 yaşından beri bu mesleği yapıyor. Bakırın çeşitli hallerde kullanıldığını belirten zanaatkar "Şu anda bakırın bir sürü farklı modeli var. Çünkü çok yayıldı, kullanılıyor. Birde sağlıklı bir ürün. İçinde pişen yemek çok lezzetli olduğu için yoğun bir talep var bakıra'' dedi.