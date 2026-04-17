Bahar geldi, hasat başladı. Kilosu 1000 TL
17.04.2026 23:45
İHA
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kuzugöbeği mantarının hasat sezonu başladı. Köylüler ürünü 1000 - 1500 TL arasında değişen fiyatlarla tüketiciye ulaştırıyor.
Yağışların ardından ortaya çıkan ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kuzugöbeği mantarı, özellikle hafta sonları şehirden kırsala büyük bir hareketlilik oluşturuyor.
Mantar yoğun olarak Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'nde toplanıyor. Mahalle sakinlerinden İsmail Duman, sezonun mart ayı sonunda başladığını, genellikle 15 Mayıs'a kadar sürdüğünü belirtiyor.
Duman, mantarın özellikle Toros Dağları eteklerinde ve göknar ağaçlarının bulunduğu alanlarda yetiştiğini, yağışlarla birlikte verimin artmasının beklendiğini söyledi.
"1000 - 1500 TL'YE SATILIYOR"
Geçmişte daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünün artık iç piyasada da rağbet gördüğünü anlatan Duman, fiyatların geçen yıla göre benzer seviyelerde olduğunu ancak seralarda üretimin başlamasıyla birlikte alım fiyatlarının düştüğünü vurguladı.
Ayrıca köylülerin mantarı iç piyasada 1000 ile 1500 TL arasında satabildiğini söyledi.