Bahar hasatına başlandı. 3 bin ailenin gelir kaynağı, 50 bin ton üretiliyor
10.03.2026 12:01
İHA
Mersin'de bahar hasadına başlanan çilek, 140 ile 160 TL arası kilogram fiyatıyla alıcı buluyor. İlçede 50 bin ton çilek üretimi yapılırken, bölge ekonomisine de katkı sağlanıyor.
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'de çoğunlukla seralarda ürün yetiştiriliyor. Silifke ilçesinde ise çilek üretimi ön plana çıkıyor. Silifke'de 17 bini açık alanda, 3 bini ise serada olmak üzere toplam 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğinin hasatı baharda da devam ediyor. Silifke çileği; rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor, iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Ekimi kış aylarında yapılan, bahar aylarında da toplanan coğrafi işaretli çilekte, yılda yaklaşık 50 bin ton rekolte bekleniyor. Haziran ayına kadar devam eden hasat süresince civar illerden bölgeye 10 bine yakın işçi geliyor.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, ilçe genelindeki yaklaşık 20 bin dönüm arazide 50 bin ton çilek üretildiğini ve ürünün hasadının devam ettiğini söyledi. Sezonun yoğun olduğu dönemde çileklerin, Rusya başta olmak üzere ülkelere ihraç edileceğini aktaran Gezer, Silifke çileğinin dünyada tanındığını söyledi.
"3 BİN AİLE ÇİLEKLE UĞRAŞIYOR"
Çileğin ilçede istihdama katkı sağladığını belirten Gezer, şöyle devam etti:
"Temmuz ayı sonu itibarıyla tarlaların hazırlanıp ardından dikimin yapılması, ardından gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci haziran ayına kadar devam eder. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşır. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde ekmek kapısı buluyor. Bu da Silifke'de önemli bir istihdam oluşturuyor."
Üretici Aykut Aydın ise hasatın Ocak ayından beri devam ettiğini ve 5 dönümlük arazilerinden hazirana kadar 65 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.
