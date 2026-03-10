Bahar hasatına başlandı. 3 bin ailenin gelir kaynağı, 50 bin ton üretiliyor

Çileğin ilçede istihdama katkı sağladığını belirten Gezer, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı sonu itibarıyla tarlaların hazırlanıp ardından dikimin yapılması, ardından gelen süreçte budanması, ilaçlanması, gübrelenmesi, yabani ot ile mücadelesi ve toplanması gibi çalışma süreci haziran ayına kadar devam eder. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşır. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde ekmek kapısı buluyor. Bu da Silifke'de önemli bir istihdam oluşturuyor."

Üretici Aykut Aydın ise hasatın Ocak ayından beri devam ettiğini ve 5 dönümlük arazilerinden hazirana kadar 65 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.