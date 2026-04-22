Bahar nezlesini bıçak gibi kesiyor. İşte aktarların önerdiği o mucizevi karışım

Genelde bize bu şekilde talep oluşturduklarında bizim önerilerimiz de ısırgan otu, papatya çayı, üzerliğin buharını çekme, tuzlu suyla gargara yapma, buruna çekme daha sonra zencefil bal tüketimi, bunun yanında probiyotik olarak yoğurt, turşu tarzı şeyler tavsiye ediyoruz. Fakat dediğimiz gibi çok sıkıntı çekiyorlarsa kesinlikle üzerliğin buharını burunlarına çekip papatya çayı içmeleri, keçiboynuzu özü, keçiboynuzunu kaynatıp tüketmeleri, meyan kökü tüketimi de olur. Bunlar hem vücudun bağışıklığını güçlendirir, hem o vücuttaki semptomları azaltmak için kullanılır. Hiçbir şey bilmiyorsa bile zencefil bal tüketimi, ada çayı bunlar vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir ve alerjik reaksiyonları azaltır" dedi.