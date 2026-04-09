Baharda beyaza büründü. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
09.04.2026 08:24
İHA
Kars'ta gece başlayan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Bahar ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıklar yükselmişken, son günlerde düşüş yaşandı.
Kars'ta da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı.
Özellikle yüksek kesimlerde bu rakamın daha da arttığı gözlemlendi.
Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcadı. Kaldırımlar ve girişler küreklerle açılırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
