Baharın müjdecisi çiğdemler, karların arasından kendini gösterdi
28.03.2026 10:05
İHA
Bitlis'te vadilerde açan çiçekler, renk cümbüşleriyle birleşirken görenlere de görsel şölen yaşatıyor.
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Tatvan'ın Güzeldere Vadisi'nde açan çiğdemler, beyaz ve pembe çiçekleriyle görenlerin içini ferahlatıyor. Havaların ısınması ve karların da erimeye başlaması nedeniyle baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Özellikle Güzeldere Vadisi'ndeki sulak alanlarda açmaya başlayan çiğdemler, karlı dağlarla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
"BÜTÜN OVAYI ÇİĞDEMLER KAPLAMIŞ DURUMDA"
Çiğdem çiçeklerini fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, "Karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerini çekmeye geldik. Bütün ovayı çiğdemler kaplamış durumda. İnanılmaz güzel görüntüler var. Bizde bu güzel görüntüleri fotoğraflayarak değerlendirmeye çalıştık" dedi.
