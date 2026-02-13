Baharın müjdecisi olarak biliniyor. Bu yıl erkenden açtı
13.02.2026 14:24
AA
Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları’nda baharın müjdecisi kardelenler, havaların ısınmasıyla erken açtı ve karsız kaldı.
Küre Dağları’nın Şenpazar ilçesi sınırlarında kalan bölümünde aralık ve ocak aylarında yoğun kar yağışı görüldü.
Yer yer 1 buçuk metreyi aşan kar, havanın erken ısınması nedeniyle kısa sürede eridi. Her yıl mart ayında karın içinde açan kardelenler, bu yıl havanın erken ısınmasıyla şubat ayında kendini gösterdi.
Küre Dağları'ndaki kardelenler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açarak doğayı süslüyor.
Şenpazar ilçesine bağlı Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, kardelenlerin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.
Her yıl bahar ayında kardelenlerin çıkmasını beklediklerini belirten Erdoğan, "Hava ısındığında dışarı çıktığımızda kardelenler çıkmış mı diye bakarız. Baharın açan ilk çiçekleri oldukları için kardelenleri çok seviyoruz. Kar inceldiğinde içerisinden yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hem bahçemde hem de köyümüzün arazilerinin çoğunda çıkıyor" dedi.
Erdoğan, “Kardelenler kar yağmadan pek çıkmaz. Karı delerek çıkar. Bu sene kar uzun süre durmadığı için erken karsız kaldılar. Hava sıcak gittiği için kar çabucak eridi” şeklinde konuştu.
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise "Burası doğa fotoğrafçıları için özel bir mekan. Her kış kardelen fotoğrafları çekmeye geliriz" ifadesini kullandı.
