Baharla birlikte ilgi arttı. Doğasıyla ünlü bölgeye ziyaretçi akını

Havanın güneşli ve güzel olmasını fırsat bilen ziyaretçiler, nehir turu yapmak için teknelere yöneldi. Yoğun talep nedeniyle tekne turları ardı ardına düzenlenirken, nehir üzerinde oluşan hareketlilik dikkat çekti. Peş peşe ilerleyen tekneler, hem renkli hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Bölgedeki esnaf ise artan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.