Baharla birlikte ilgi arttı. Doğasıyla ünlü bölgeye ziyaretçi akını
12.04.2026 15:29
İHA
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde yer alan Azmak Nehri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğasıyla ünlü bölgede yoğunluk oluşturdu.
Özellikle Azmak Nehri üzerinde düzenlenen tekne turları, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.
Havanın güneşli ve güzel olmasını fırsat bilen ziyaretçiler, nehir turu yapmak için teknelere yöneldi. Yoğun talep nedeniyle tekne turları ardı ardına düzenlenirken, nehir üzerinde oluşan hareketlilik dikkat çekti. Peş peşe ilerleyen tekneler, hem renkli hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Bölgedeki esnaf ise artan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
