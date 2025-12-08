Bahçe fiyatı 40 lira. Binlerce kişinin gelir kapısında hasat

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde listenin ilk sıralarında yer alan Mersin'de, en çok üretilen ürünlerin başında limon geliyor. Yüzbinlerce dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdeml ilçesinde limonlar kişiye ekmek kapısı oluyor. Bölgenin coğrafi işaretli “Lamas” ve “Küt dikenli” cinsi limonların hasat dönemine girildi.

Mart ayının sonuna kadar sürmesi tahmin edilen hasatta toplanan limonların bir kısmı iç ve dış piyasaya gönderilirken bir kısmı da yaz ayları için saklanıyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinde hasata başlıyor ve tek tek kesilen limonları küfelerle taşıyıp, tesislere gönderiyor. Tesislerde hem makinelerin yardımı hem de birçoğu kadın olan işçilerin çalışmasıyla tek tek özenle paketlenen ürünlerin depo ve piyasaya sevki sağlanıyor.