Bahçede kilosu 15 TL'ye satılıyor. Hasat Nisan sonuna kadar sürecek

Kasalarla traktörlere yüklenen portakallar, ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakliyesi gerçekleştiriliyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 80’i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunulurken, yüzde 20’lik bölümü Balkanlar ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bu yıl rekoltenin yüzde 10 oranında arttığı tespit edilen portakal hasadının hava durumuna bağlı olarak nisan ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.