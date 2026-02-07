Bahçede kilosu 15 TL'ye satılıyor. Hasat Nisan sonuna kadar sürecek
Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi Finike portakalı, Türkiye’den Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.
2008 yılında coğrafi işaretle tescillenen Finike portakalı, hasat döneminde bahçeleri turuncuya büründürüyor.
Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin olduğu Finike ilçesindeki portakal bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, son dönemlerde etkili olan sağanak ve fırtınaya rağmen günde ortalama 500 tondan fazla portakal topluyor.
Kasalarla traktörlere yüklenen portakallar, ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra nakliyesi gerçekleştiriliyor.
Üretimin yaklaşık yüzde 80’i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunulurken, yüzde 20’lik bölümü Balkanlar ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Bu yıl rekoltenin yüzde 10 oranında arttığı tespit edilen portakal hasadının hava durumuna bağlı olarak nisan ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.
İlçede 4 bin civarında narenciye üreticisinin olduğunu vurgulayan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakal sektöründen 10 binden fazla kişinin geçimini sağladığını kaydetti.
Alüvyon toprak yapısı, 3 tarafı dağ, bir tarafı da deniz olmasından kaynaklı oluşan iklim nedeniyle Finike portakalının aromasının diğer portakallardan farklı olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, başka bölgelerde yetişen portakalların da market ve pazarlarda Finike portakalı adıyla satılmasının kendilerini rahatsız ettiğinini söyledi.
Sarıçobanoğlu, Finike portakalının kilosunun bahçede 15-16 liraya satıldığı bilgisini verdi.
Portakal ihracatı yapan bir firmanın sahibi Salih Fettahoğlu da bahçelerden toplandıktan sonra kendilerine getirilen portakalların yıkandığını, boylandığını ve paketlendiğini ifade etti.
Fettahoğlu, "Portakalları işledikten sonra İstanbul ile Avrupa ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz. Finike portakalı özellikle İstanbul pazarında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.
