Bakan Uraloğlu talimat verdi, ceza iptal edildi
24.04.2026 16:07
İHA
Bir vatandaşın üç yıldır evinin önünde duran eski model kamyonuna hiç gitmediği İstanbul'da kesilen ceza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın, evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak kullanılan çekme belgeli kamyonuna bin 76 kilometre ötedeki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ceza kesildi.
Çaklı, “geçiş ihlali” gerekçesiyle verilen 10 bin 484 TL'lik cezayla ilgili konuşurken tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını söyledi.
Ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi:
Aracının çekme belgeli olarak üç yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, “Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor” dedi.
Kendisine 15 gün önce tebligat geldiğini, aracının bin 76 kilometre ötedeki İstanbul-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde “geçiş ihlali yaptığının" ileri sürüldüğünü anlatan Çaklı, şunları dile getirdi:
“Benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Bu başkalarının da başına gelmesin istiyoruz. Daha öncesinde de başıma böyle bir olay geldi, bu üçüncü ceza. Biz de bunun düzelmesi için sesimizi duyurmak istedik.”
CEZA İPTAL EDİLDİ
Köprü cezası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi.
Haberlerin basında yer alması sonrası bakanlık yetkililerinin kendisini aradığını söyleyen Çaklı,
"Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu haberi gördükten sonra olayla birebir alakadar oldu. Bakan beyin talimatı doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri beni aradı, konuyla birebir alakadar olduklarını, cezamın iptal edildiğini söylediler.
Sağ olsunlar mağduriyetimiz giderildi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha başka vatandaşlarımızın başına gelmez. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na konuyla yakından ilgilendiği için çok teşekkür ediyorum."