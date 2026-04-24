Bakan Uraloğlu talimat verdi, ceza iptal edildi

Ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi:

Aracının çekme belgeli olarak üç yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, “Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor” dedi.

Kendisine 15 gün önce tebligat geldiğini, aracının bin 76 kilometre ötedeki İstanbul-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde “geçiş ihlali yaptığının" ileri sürüldüğünü anlatan Çaklı, şunları dile getirdi:

“Benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Bu başkalarının da başına gelmesin istiyoruz. Daha öncesinde de başıma böyle bir olay geldi, bu üçüncü ceza. Biz de bunun düzelmesi için sesimizi duyurmak istedik.”