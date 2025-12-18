Balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Yılların esnafı sırrı verdi
18.12.2025 13:52
İHA
Bolu'da balıkçılık yapan bir esnaf, istavrit ve mezgitin taze olup olmadığını anlamanın yollarını paylaştı.
Bolu'da balık tezgâhlarında kış hareketliliği yaşanırken, vatandaşların balık alırken en çok yanıldığı konulardan biri de tazelik kriterleri oluyor. Uzun yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, balığın tazeliğinin gözünden anlaşılmayacağını vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.
İstavrit balığının tazeliğinin renginden anlaşılabileceğini belirten Başaran, "İstavrit kırmızıysa, rengi parlıyorsa ve balık kıvrıksa tazedir" dedi.
Mezgit balığının ise oldukça hassas bir tür olduğuna değinen Başaran, bayat mezgidin kolayca ayırt edilebileceğini ifade ederek şunları söyledi:
"Mezgit çok hassastır. Bayat olduğu zaman karınları patlar. Eğer balığın karnı patlaksa bayattır, o şekilde almayın."
Başaran, "Tazelik, balığın gözüyle alakalı değildir. ‘Ben balığın gözüne bakıp tazeliğini anlarım’ diyen yalan söyler. Mezgit patlak değilse tazedir. Bayatladığı zaman darmadağın olur. Mezgittin hiçbir yerinde yara olmaması lazım" ifadelerini kullandı.
