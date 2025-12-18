Balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Yılların esnafı sırrı verdi

İstavrit balığının tazeliğinin renginden anlaşılabileceğini belirten Başaran, "İstavrit kırmızıysa, rengi parlıyorsa ve balık kıvrıksa tazedir" dedi.

Mezgit balığının ise oldukça hassas bir tür olduğuna değinen Başaran, bayat mezgidin kolayca ayırt edilebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Mezgit çok hassastır. Bayat olduğu zaman karınları patlar. Eğer balığın karnı patlaksa bayattır, o şekilde almayın."