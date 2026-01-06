Balıkçılar Gürcistan'dan eli boş döndü. Tezgahlar buzhane hamsisine kaldı
06.01.2026 09:58
İHA
Türk balıkçılar tarafından Gürcistan karasularında başlayan hamsi avı, şu ana kadar beklentileri karşılamadı.
Balıkçılar bugünlerde Türk karasularında azalışa geçen hamsi avında umutlarını Gürcistan'dan gelecek hamsiye bağlamıştı. Ancak beklenen olmadı.
Esnaf, şu anda satılan hamsilerin buzhane hamsisi olduğunu belirterek gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.
ŞOKLANMIŞ HAMSİLER SATILIYOR
Balıkçı Adem Kaygusuz, "Gürcistan'dan beklenen hamsi gelmedi. Şu anda orada av yapılıyor ancak gümrük giderlerinin pahalı olması nedeniyle buraya gönderilemiyor. Geçen sene de Gürcistan'dan hiç hamsi gelmemişti. Şu an sattıklarımız, teknelerde şoklanmış hamsiler'' dedi.
Ahmet Çoğalmış ise ‘’Şu anda hamsi yok denecek kadar az ancak bol miktarda istavrit geliyor. Havalar düzeldikçe diğer balık çeşitleri de tezgâhlarda yerini almaya başlayacak'' ifadelerini kullandı.
