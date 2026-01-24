Balıkçıların imtihanı. Göle açılmak imkansız hale geldi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde dondurucu soğuklar, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde hayatı olumsuz etkiledi.
Beyşehir Gölü'nde kıyı kesimlerde oluşan kalın buz tabakası, limanlardan açıklara çıkışı neredeyse imkânsız hale getirdi. Avcı tekneleri buzlar arasında mahsur kalırken, balıkçılar mesailerine ara verdi. Gölde alışık olunan motor sesleri yerini sessizliğe bıraktı.
Teknelerinin zarar görmemesi için her gün limanlara gelen balıkçılar, sopalarla ve motor gücüyle buz kırma mesaisi yürütüyor. Buzların kırılmaması halinde teknelerin ve ağların ciddi zarar görebileceği belirtiliyor.
''SAHİL 500-600 METRE DONDU''
Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, Ocak ayında buzlanma ve soğuk havalar nedeniyle balıkçılığa ara verdiklerini belirtti.
Erdoğan, "Kıyılar çok kalın buzla kaplı. Yaklaşık 500-600 metre sahil donmuş durumda. Buz hem teknelerimize hem de ağlarımıza zarar veriyor. Birkaç gün daha istirahat edeceğiz" dedi.
Erdoğan, soğuk havada yürüttükleri buz kırma çalışmalarının riskli olduğuna da dikkat çekerek, "Tekne buzun üzerine çıkıp motor gücüyle buzu kırıyor. Buz kırılmazsa tekne kırılır. Çok riskli ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.
Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buzla kaplanması, bölgede yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Göl yüzeyinin donmasıyla birlikte kuşlar, şehir merkezi çevresindeki kıyı kesimlere akın etti. Yiyecek bulabilmek için toplu halde hareket eden su kuşları zaman zaman buz üzerinde yürürken, balıkçılların da buzlu alanlarda besin arayışını sürdürdüğü gözlendi.
