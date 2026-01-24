Balıkçıların imtihanı. Göle açılmak imkansız hale geldi

Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, Ocak ayında buzlanma ve soğuk havalar nedeniyle balıkçılığa ara verdiklerini belirtti.

Erdoğan, "Kıyılar çok kalın buzla kaplı. Yaklaşık 500-600 metre sahil donmuş durumda. Buz hem teknelerimize hem de ağlarımıza zarar veriyor. Birkaç gün daha istirahat edeceğiz" dedi.

Erdoğan, soğuk havada yürüttükleri buz kırma çalışmalarının riskli olduğuna da dikkat çekerek, "Tekne buzun üzerine çıkıp motor gücüyle buzu kırıyor. Buz kırılmazsa tekne kırılır. Çok riskli ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.