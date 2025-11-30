Banyosuz tek odalı evde 4 kişilik yaşam: Umut dolu hayali mavi boyalı bir oda

Açıklamalarda bulunan Nuriye Dülger, “Evliyim, 2 çocuğum var. Eşimin başından rahatsızlığı var. Bu yüzden çalışamıyor. Bir odanın içinde 2 çocuğumla yaşıyorum. Biri engelli 2 kız çocuğum var. Bir odanın içinde 4 kişi yaşıyorum ve bu eve ayda 4 bin TL kira veriyorum. Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda. Çocuklarımın yaşayacağı güzel bir ev olsun istiyorum” dedi.