Banyosuz tek odalı evde 4 kişilik yaşam: Umut dolu hayali mavi boyalı bir oda
30.11.2025 10:27
Son Güncelleme: 30.11.2025 10:41
İHA
Hatay'daki 4 kişilik Dülger ailesi, banyosu olmayan tek odalı bir eve 4 bin TL kira vererek yaşıyor. Evin banyosu olmamasıyla birlikte tuvaleti de evin dışında yer alıyor. Evin kızı M.D.'in bir hayali var, temiz ve mavi odalı bir ev istiyor.
Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ne 2012 yılında taşınan 50 yaşındaki Nuriye Dülger, 4 bin TL kira ödediği banyosu olmayan tek odalı evinde 4 kişilik ailesiyle yaşamını sürdürüyor. Rahatsızlığından dolayı eşi çalışamayınca kendisi zaman zaman gündelik işlere giderek para kazanan Dülger, kızı M.'nin engelli maaşı ve bakıcı parasıyla evinin kirasını ödüyor.
Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, "Evi istemiyorsan çık" sözleri karşısında çaresiz kalarak yaşamını tek odalı evinde devam ettirdi. Banyosu olmayıp tuvaleti dışarda olan tek odalı evde 13 yıldır yaşayan Dülger, en büyük hayalinin çocukları için temiz odaları olan güzel bir ev olduğunu söyledi.
"EVİN BANYOSU YOK, TUVALETİ DE DIŞARIDA"
Açıklamalarda bulunan Nuriye Dülger, “Evliyim, 2 çocuğum var. Eşimin başından rahatsızlığı var. Bu yüzden çalışamıyor. Bir odanın içinde 2 çocuğumla yaşıyorum. Biri engelli 2 kız çocuğum var. Bir odanın içinde 4 kişi yaşıyorum ve bu eve ayda 4 bin TL kira veriyorum. Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda. Çocuklarımın yaşayacağı güzel bir ev olsun istiyorum” dedi.
"EVİMİZDE MAVİ TEMİZ BİR ODA, BÜYÜYÜNCE DE POLİS OLMAK İSTİYORUM"
Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen M.D., "Evimiz çok küçük, 4 kişiyiz ve yaşayamıyoruz. Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum. Odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
