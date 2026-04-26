Baraj dolmaya başladı, tarihi han yeniden sular altında kaldı

32 milyon metreküp hacme sahip Altınapa Barajı’nda 2 ay önce 5 milyon 647 bin olan su hacmi, 13 milyon 590 bin metreküp seviyesine geldi.

Doluluk oranı iki ay öncesine göre yaklaşık yüzde 24 artarak yüzde 42 oldu.

Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı da yıllar sonra sular altında kaldı.

Han, 1201 yılında yaptırılmıştı.