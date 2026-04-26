Baraj dolmaya başladı, tarihi han yeniden sular altında kaldı
26.04.2026 10:53
İHA
Bu kış kar yağışının az olduğu Konya’da son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artıyor. 1201 yılında Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı'nın bir kısmı da yine sular altında kaldı.
Konya’da bu kış mevsiminin yağışsız geçmesi kuraklık endişesi yaşattı. Bununla birlikte göl, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri de geçen yılların altında kaldı.
Son aylarda yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve aralıklarla devam eden yağmur yağışlarıyla birlikte umutlar arttı.
32 milyon metreküp hacme sahip Altınapa Barajı’nda 2 ay önce 5 milyon 647 bin olan su hacmi, 13 milyon 590 bin metreküp seviyesine geldi.
Doluluk oranı iki ay öncesine göre yaklaşık yüzde 24 artarak yüzde 42 oldu.
Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı da yıllar sonra sular altında kaldı.
Han, 1201 yılında yaptırılmıştı.
ŞEMSEDDİN ALTUNAPA KİMDİR?
Şemseddin Altunapa 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu Selçuklu Devleti'nde görev yapmış önemli bir komutandı. II. Kılıçarslan'dan I. Alâeddin Keykubad dönemine kadar hizmet verdi.
II. Kılıç Arslan, II. Süleyman Şah ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde ordu komutanlığı ve vezirlik yaptı. I. Alâeddin Keykubad tarafından, oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in atabeyi olarak görevlendirildi.
Altunapa'nın yaklaşık 60-70 yaşlarındayken Emir Sadeddin Köpek'in telkiniyle öldürüldüğü düşünülüyor.