Baraj gölünde yakalandı, gören hayrete düştü. Kilosu 500 liraya satılıyor
04.02.2026 11:02
İHA
Batman’da satışa sunulan 120 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, görenleri şaşkına çevirdi.
Sezonun en büyük balığı olarak kayıtlara geçen dev turna, pazarda ilgi odağı oldu. Turna balığı, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı’nda balıkçı Feyzullah Altuner tarafından yakalandı. Batman’a getirilen balık, kilosu 500 liradan satışa sunuldu.
Balıkçı Feyzullah Altuner, "Bu büyüklükte bir turna balığına nadiren rastlanır. Balığı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor'' dedi.
Batman’da balık tezgahında sergilenen dev turna ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
En etçil balık türlerinden olduğu bilinen turna balığı, genellikle Avrupa ve Amerika'da görülüyor. Kuzey turnası ve benekli turna olmak üzere iki gruba ayrılan canlının, Omega 3 ve fosfor açısından zengin olduğu belirtiliyor.
