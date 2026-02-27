Baraj kapakları açıldı. Balık tutmak isteyenler nehre akın etti

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bu sene yaşanan aşırı ve yoğun yağışların ardından ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda karlar eridi. Hal böyle olunca önce Yedigöze, ardından Çatalan ve son olarak Seyhan Barajı'na gelen su miktarında artış yaşandı. Barajlarda oluşan artışa karşı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü su tahliyesi yaptı ve Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Barajlardan su tahliyesi yapılmasıyla birlikte Adana'da onlarca balıkçı, Seyhan Nehri'ne akın etti. Oltalarla kilolarca balık tutan vatandaşlar, evlerine yemek için balık götürdükten sonra kalan balıkları da kilosu 50 liradan sattı.