Baraj kapakları açıldı. Balık tutmak isteyenler nehre akın etti
27.02.2026 11:08
İHA
Adana'da baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte onlarca vatandaş balık tutmak için Seyhan Nehri'ne akın etti.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bu sene yaşanan aşırı ve yoğun yağışların ardından ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda karlar eridi. Hal böyle olunca önce Yedigöze, ardından Çatalan ve son olarak Seyhan Barajı'na gelen su miktarında artış yaşandı. Barajlarda oluşan artışa karşı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü su tahliyesi yaptı ve Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapıldı.
Barajlardan su tahliyesi yapılmasıyla birlikte Adana'da onlarca balıkçı, Seyhan Nehri'ne akın etti. Oltalarla kilolarca balık tutan vatandaşlar, evlerine yemek için balık götürdükten sonra kalan balıkları da kilosu 50 liradan sattı.
Vatandaş Mehmet Yıldız, "Buraya 3 gündür gelip balık tutuyorum. Günde 15-20 kilo en az balık tutuyorum ve kilosunu 50 liradan satıyorum. Çok para kazandırmıyor ama yine de ekmek paramız çıkıyor" diye konuştu.
Ahmet Demir ise "İlk gün kilosu balığın 100 liraydı şimdi 50 liraya kadar düştü. Keyifli oluyor, vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Balık tutan Hasan Birgün de keyfi olarak balık tutmaya geldiğini anlatarak, "Ramazan ayında oruç tutarken vaktimizi burada geçiriyorum. Hobi amaçlı yapıyorum, satış yapmıyorum ama eve yiyecek kadar balık götürüyorum" dedi.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.