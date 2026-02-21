Baraj kapakları açıldı, tarlalar sular altında kaldı
21.02.2026 15:43
İHA
Adana'da aşırı yağışlar ve ani kar erimeleri nedeniyle su miktarı yükselen Seyhan Barajı'nın kapakları açıldı. Yükselen su nedeniyle narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Kentte yaşanan aşırı ve yoğun yağışların ardından ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda karlar eridi. Seyhan Barajı'na gelen su miktarında da artış yaşandı.
Seyhan Barajı'nda su miktarının artmasının ardından kontrollü su tahliyesi yapılmasına karar verildi.
Adana Valiliği de nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.
BARAJ KAPAKLARI AÇILDI
Dün akşam saatlerinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrollü olarak suyu tahliye etmek için baraj kapaklarını açtı.
Tahliye sürecinde Seyhan Nehri'nin su seviyesi yükselince merkez Yüreğir ilçesindeki bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.