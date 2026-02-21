Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Baraj kapakları açıldı, tarlalar sular altında kaldı

21.02.2026 15:43

İHA

Adana'da aşırı yağışlar ve ani kar erimeleri nedeniyle su miktarı yükselen Seyhan Barajı'nın kapakları açıldı. Yükselen su nedeniyle narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Baraj kapakları açıldı, tarlalar sular altında kaldı
IHA

Kentte yaşanan aşırı ve yoğun yağışların ardından ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda karlar eridi. Seyhan Barajı'na gelen su miktarında da artış yaşandı.

Baraj kapakları açıldı, tarlalar sular altında kaldı 1
IHA

Seyhan Barajı'nda su miktarının artmasının ardından kontrollü su tahliyesi yapılmasına karar verildi.

 

Adana Valiliği de nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI 2
IHA

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Dün akşam saatlerinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrollü olarak suyu tahliye etmek için baraj kapaklarını açtı.

Baraj kapakları açıldı, tarlalar sular altında kaldı 3
IHA

Tahliye sürecinde Seyhan Nehri'nin su seviyesi yükselince merkez Yüreğir ilçesindeki bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram