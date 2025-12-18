Baraj suları çekilince gün yüzüne çıktı. Orta Çağ'dan kaldığı tahmin ediliyor
18.12.2025 10:51
DHA
Artvin'de enerji üretimi yapan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile Tekkale Köyü Kalesi, kısmen gün yüzüne çıktı.
Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi sürüyor. Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı.
Baraj gölünde kano sporu yapanlar, suyun çekilmesiyle görünen kaleye ulaşıp, tarihte yolculuğa çıktı. Sularla kaplı yapıyı ziyaret eden Serhat İnce, "Penceresinden girdiğimiz kaleyi yakından gördük" dedi.
Bir başka ziyaretçi Oktay Alkan "Belki de ilerde turizme katkı sağlayacak olan alanları keşfetmeye çalışıyoruz'' dedi.
Durmuş Yazıcı ise "Burada anılarımız var. Arada gelip efkarlanıyoruz. Uzaktan bakarak vakit geçiriyoruz. Gölü izleyip, türküler söyleyip, hüzünleniyoruz" diye konuştu.
Hitabesi bulunmayan kalenin, Ortaçağ’da Bagratlılar tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor. Sur duvarları yıkılan yapının Doğu ucunda küçük bir şapel yer aldığı da ifade ediliyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan Yusufeli Barajı'nın temeli, 26 Şubat 2013'te atıldı.
2022 yılının başında su tutmaya başlayan baraj, bölgedeki bazı köylerin ilçe merkezine taşınmasına neden oldu.
Barajın 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji ürettiği biliniyor.
Tesis şu anda çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride dünyanın en yüksek yedinci barajı konumunda.
