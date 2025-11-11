Baraj sularının altında kalmıştı: Asırlık cami kaderine terk edildi
11.11.2025 12:44
DHA
Kayseri'de Yamula Barajı'nın inşası ile bir kısmı su altında kalan mahallenin her biri tek kayadan oyularak yapılan 2 camisi, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın suyu altında kaldı. Bu nedenle hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da su altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı.
Eski yerleşim yerinde kalan biri 1833 diğeri de 1933 yılında kayadan oyma yapılan 2 cami ise mahallede yaşayan kimse kalmadığı için ibadete kapandı. Tek kayadan oyularak inşa edilen, mimarisi ile dikkat çeken ve mahalleli tarafından 'ötaçe' ve 'dolamaç' ismi ile bilinen asırlık camiler, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, "Şu an eski camilerimizin ikisi de eski yerleşim yerinde yaşayan olmadığı için ibadete kapalıdır. Müftülükle herhangi bir ilişkisi yoktur. Camilerimizin ikisi de oyma türünde inşa edilmiştir'' şeklinde konuştu.
