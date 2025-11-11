Baraj sularının altında kalmıştı: Asırlık cami kaderine terk edildi

Eski yerleşim yerinde kalan biri 1833 diğeri de 1933 yılında kayadan oyma yapılan 2 cami ise mahallede yaşayan kimse kalmadığı için ibadete kapandı. Tek kayadan oyularak inşa edilen, mimarisi ile dikkat çeken ve mahalleli tarafından 'ötaçe' ve 'dolamaç' ismi ile bilinen asırlık camiler, turizme kazandırılmayı bekliyor.