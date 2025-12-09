Bartın'da Medusa'nın gülümseyen yüzü bulundu. Gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılıyor
Bartın'daki Amastris Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürü bulundu.
Bartın Üniversitesi tarafından 3 yıl önce başlatılan kurtarma kazılarında ortaya çıkan eserler üzerinde yapılan incelemeler, antik çağlarda ilçede görkemli yapıların olduğunu ortaya koydu.
Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam başkanlığında 2 bin 850 metrekare alanda yapılan çalışmalarda, doğal afetler sonucu yıkılan Roma dönemine ait, boyu 9 metreyi bulan mermer sütunlarıyla dikkati çeken stoa yapı bulunduğu belirlendi.
Korint (antik mimaride sütun düzeni) düzeninde inşa edilen yapı, orijinal parçalar kullanılarak gerçekleştirilen titiz çalışmalarla aslına uygun restore ediliyor.
Alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçaları bulunmasına karşın gülümseyen Medusa figürünün görülmesinin ender bir durum olduğuna işaret eden Çam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Medusa normalde düşmanı korkutmak ve koruyuculuk amacıyla sembolleşmiş bir figürken, bizim Medusa'mızın tıpkı bir Eros gibi gülümser vaziyette yapılmış olması ekibi heyecanlandırdı.''
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yapılan çalışmalarla anastylosis (antik bir yapının her bir taşına kadar birebir şekilde restorasyonu) uygulamasıyla yapıya ait orijinal mimari parçalardan yararlanılarak üç sütun ayağa kaldırıldı.
Geçen yıl ayağa kaldırılan 3 sütunun ardından yıl sonuna kadar 4 sütunun daha ayağa kaldırılacağını anlatan Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, yapının Karadeniz Bölgesi'nin mermerden yapılmış en anıtsal yapısı olduğunu ve antik kentin de görkemini gözler önüne serdiğini vurguladı.
Çam, stoa yapıya ait 9 metre yüksekliğindeki sütunların üzerine konumlandırılan tavan kasetlerinin üzerinde Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürüne rastlanılmasının da özel bir durum olduğunu dile getirdi.
MEDUSA HAKKINDA
Medusa, Yunan mitolojisinde güzelliğiyle kendine hayran bırakan bir genç kadın olarak bilinir. İnanışa göre, Medusa'nın altın sarısı saçları, Poseidon'u etkiler. Poseidon, Athena'nın tapınağında Medusa ile birlikte olur ve buna öfkelenen Athena, Medusa'nın saçlarını yılanlara dönüştürüp onu lanetler. Bu lanet, Medusa'ya bakmak isteyen herkesin taşa dönüşmesi şeklinde gerçekleşir.
