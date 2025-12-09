Bartın'da Medusa'nın gülümseyen yüzü bulundu. Gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılıyor

Alanda önceki yıllarda yapılan çalışmalarda Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait sikkeler ve yazıt parçaları bulunmasına karşın gülümseyen Medusa figürünün görülmesinin ender bir durum olduğuna işaret eden Çam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medusa normalde düşmanı korkutmak ve koruyuculuk amacıyla sembolleşmiş bir figürken, bizim Medusa'mızın tıpkı bir Eros gibi gülümser vaziyette yapılmış olması ekibi heyecanlandırdı.''