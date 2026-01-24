Başkentin siyah bekçileri. Küçüğü 20 bin TL'den satılıyor ''Seni canavardan bile korur''
Ankara'nın Haymana ilçesine özgü olarak yetiştirilen ‘Haymana Karası' köpekleri, çevik ve güçlü yapılarıyla dikkat çekiyor.
Çocukluğundan beri Haymana Karası beslediğini ve yetiştirdiğini kaydeden Mustafa Aydın, "Bu kara köpekleri besliyoruz. Sahiplendiriyoruz. Koyunları kurtlardan koruyorlar. İnsanlara karşı da sertler'' dedi.
Herkesin köpeğinin kendisine göre iyi olduğunu anlatan belirten, ‘’Ben bu siyah köpeklerden başkasını beslemiyorum. Dededen babadan bize kaldı. Haymana Karaları olmasa ben yaşayamam, bunlar benim bir parçam" şeklinde konuştu.
20 BİN LİRADAN SAHİPLENDİRİLİYOR
Şimdiye kadar çok fazla köpek sahiplendirdiklerini aktaran Aydın, "Çok fazla talep var, yetiştiremiyoruz. Yavruları 20 bin liradan sahiplendiriyoruz. Dişi erkek fark etmiyor. Büyüklerden satmıyorum. Satarsam da fiyat 50-150 bin arasında değişiyor" dedi.
''OKUL BİLE OKUMADIM''
Köylü tarafından ‘Cino Dayı' olarak bilinen 62 yaşındaki Celal Aydın ise 7 yaşından beri bu işle uğraştığını ifade etti. Aydın, şu ifadelere yer verdi:
‘’Haymana Karaları'nın sevdasından okul bile okumadım. Bunlarla 1 sene davar güden adam bir daha bunları bırakamaz. Bu köpekler bize dost oldu. Onlar da aileden sayılıyor bizim için. Zararlarını görmedik, faydalarını gördük. Kavga yapsan yanında durur, seni canavardan bile korur.''
Aydın, sadece Haymana'ya özgü olan bu köpeklerin üretilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
