Başkentin siyah bekçileri. Küçüğü 20 bin TL'den satılıyor ''Seni canavardan bile korur''

Köylü tarafından ‘Cino Dayı' olarak bilinen 62 yaşındaki Celal Aydın ise 7 yaşından beri bu işle uğraştığını ifade etti. Aydın, şu ifadelere yer verdi:

‘’Haymana Karaları'nın sevdasından okul bile okumadım. Bunlarla 1 sene davar güden adam bir daha bunları bırakamaz. Bu köpekler bize dost oldu. Onlar da aileden sayılıyor bizim için. Zararlarını görmedik, faydalarını gördük. Kavga yapsan yanında durur, seni canavardan bile korur.''