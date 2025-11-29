Batman'daki bin 500 yıllık yapı zamana direniyor, ABD'den bile görmeye gelenler var
29.11.2025 16:18
DHA
Batman'da 6’ncı yüzyıldan kalma bin 500 yıllık Mor Aho Manastırı, Süryani Hristiyanlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.
Arıca köyünün 1 buçuk kilometre kuzeybatısında yüksek bir tepenin üzerinde bulunan ve 6’ncı yüzyılda inşa edilen bin 500 yıllık Mor Aho Manastırı, ilçeye 9 kilometre mesafede yer alıyor. Süryani Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ve dikdörtgen bir alana oturtulan manastır; Naos, bema ve pastoforion hücrelerinden oluşuyor.
Güneybatı köşesinde sonradan eklenen bugüne uygun malzeme ile inşa edilen çan kulesinin olduğu manastır, 2018'de Batman Valiliği'nin himayesinde İl Özel İdaresi’nin desteğiyle restore edildi.
Restorasyonda, manastıra sonradan 2 katlı konaklama yeri de eklendi. Yıllardır ayakta duran manastır, dünyanın birçok noktasından Süryaniler başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Yaklaşık 45 yıldır çeşitli manastırlarda görev yapan rahip Edip Daniel Savcı (60), manastırın turizme de katkısı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Manastırlar özel olarak inziva yerleridir. Rahiplerin kaldığı yerlerdir. Yani kilise ve cami gibi değiller. Buranın misafirleri devamlı oluyor. Nisan ve Mayıs aylarında yoğunluk olabiliyor. Paskalya Bayramı'nda da burada ayin yapılıyor.''
ABD, Hollanda, Almanya, Belçika ve İsveç gibi ülkelerden ziyaretçiler ağırladıklarını söyleyen Savcı, ‘’Bin 1500 yıl önce inşa edilen bu manastırın hala ayakta kalması gerçekten mutluluk verici. En büyük amacımız, devletimize turizm bakımından katkı sağlaması. Sesimizi duyan herkes, Süryani olsun veya olmasın, her zaman burayı ziyaret edebilir'' dedi.
Manastırın taş işçiliğiyle ön plana çıktığını ifade eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ise tarihi yapı hakkında şöyle konuştu:
"Mor Aho Manastırı, 2018 yılında özel idaremiz tarafından restore edilmiş ve turizme açılmıştır. Yüzyıllara meydan okuyan duvarları, dönemin mimari zarafeti ve manevi dokusunu yansıtmaktadır. Mor Aho Manastırımız yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda Gercüş'ün çok kültürlü tarihinin sessiz bir tanığıdır.''
YASAL UYARI
BATMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BATMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.