Batman'daki bin 500 yıllık yapı zamana direniyor, ABD'den bile görmeye gelenler var

Yaklaşık 45 yıldır çeşitli manastırlarda görev yapan rahip Edip Daniel Savcı (60), manastırın turizme de katkısı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Manastırlar özel olarak inziva yerleridir. Rahiplerin kaldığı yerlerdir. Yani kilise ve cami gibi değiller. Buranın misafirleri devamlı oluyor. Nisan ve Mayıs aylarında yoğunluk olabiliyor. Paskalya Bayramı'nda da burada ayin yapılıyor.''