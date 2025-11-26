Bayburt'ta huzurevi sakinlerini karşı karşıya getiren müsabaka

Maçın dostluk ve barış ortamında geçtiğini, skorun ikinci planda kaldığını söyleyen Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakini Recep Andoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bocce turnuvaları kapsamında dostluğun ve barışın kazandığı bir maç yaptık. Gerçi maçı kaybettik ama olsun. Bu tür organizasyonların huzurevleri arasında yapılması çok güzel. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize."