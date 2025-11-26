Bayburt'ta huzurevi sakinlerini karşı karşıya getiren müsabaka
26.11.2025 09:29
İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bocce müsabakasında huzurevi sakinleri karşı karşıya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde kalan yaşlılar için Bocce müsabakası düzenledi. Yarışma kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi karşı karşıya geldi.
Üniversiteye ait bocce sahasında yapılan müsabakada yaşlılar, pallino olarak bilinen hedef topa en yakın atışı yapabilmek için sırayla demir topları yuvarladı.
Rakip toplar arasında hedefe en yakın topu atan her sporcu takımına puan kazandırırken, çekişmeli geçen mücadele sonunda gülen taraf misafir ekip Elazığ oldu. Karşılaşmanın ardından iki huzurevinin sakinleri birbirlerini tebrik ederek, dayanışma örneği sergiledi.
Elazığ Gazi Huzurevi sakini Mustafa Büyükbayraktar, rakiplerinin güzel oynamasına rağmen maçını kazandıklarını belirterek, "Gakkoşlar diyarı Elazığ'dan geldik. Üniversitenin bocce sahasında centilmence bir maç yaptık. Arkadaşlarımız da çok güzel oynadılar. Buna rağmen galip geldik. Yolumuz Antalya yolu inşallah" dedi.
Maçın dostluk ve barış ortamında geçtiğini, skorun ikinci planda kaldığını söyleyen Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakini Recep Andoğlu ise şu ifadeleri kullandı:
"Bocce turnuvaları kapsamında dostluğun ve barışın kazandığı bir maç yaptık. Gerçi maçı kaybettik ama olsun. Bu tür organizasyonların huzurevleri arasında yapılması çok güzel. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize."
