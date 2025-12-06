Baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin. Onlarca kuş doğaya bırakıldı
06.12.2025 15:40
Van'da çeşitli yaralanmalarla tedavi altına alınan yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.
Prof. Dr. Lokman Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünce Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan merkeze ulaştırılan yaralı yaban hayvanlarının tedavi süreçlerinin sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Aslan, son bir ayda özellikle baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi türlerden ona yakın yırtıcı kuşun merkeze getirildiğini belirtti.
"1 AYDA 10'A YAKIN YIRTICI KUŞ MERKEZİMİZE GETİRİLDİ
Kimi hayvanların basit tedavilerle kısa sürede doğaya döndüğünü, bazılarının ise kırık gibi uzun süreli bakım gerektiren durumları olduğunu dile getiren Aslan, “Son bir ay içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinden başta baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin gibi yırtıcı türler olmak üzere 10 yakın yaban hayvanı merkezimize getirildi. Bu hayvanların bir kısmı basit tedavilerle kısa sürede doğaya dönebilecek durumdayken, kanadı kırılmış ve uzun süre bakım gerektiren türler de bulunmaktadır” dedi.
HAYVANLAR DOĞAYA SALINIYOR
Son olarak dün 5 hayvanın halkalanmasının tamlandığını belirten Aslan, kuşların Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiğini söyledi ve devam etti:
“Bu hayvanlardan üçü doğaya salınırken, ikisinin salımı için uygun zaman beklenmektedir. Ayrıca tedavisi devam eden kaya kartalının da en kısa sürede doğaya bırakılması planlanmaktadır. Böylece son bir ay içinde doğadan kopmuş yedi hayvanı yeniden doğal yaşamlarına kazandırmış olacağız.”
KUŞ HALKALAMA NEDİR?
Yabani bir kuşun bacağına veya kanadına bireysel olarak numaralandırılmış küçük bir metal veya plastik etiketin takılmasıyla bireysel tanımlama yapılmasıdır. Bu, kuşun hareketlerinin ve yaşam öyküsünün takip edilmesine yardımcı olur.
