Baykuş, puhu, kaya kartalı ve kızıl şahin. Onlarca kuş doğaya bırakıldı

Son olarak dün 5 hayvanın halkalanmasının tamlandığını belirten Aslan, kuşların Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiğini söyledi ve devam etti:

“Bu hayvanlardan üçü doğaya salınırken, ikisinin salımı için uygun zaman beklenmektedir. Ayrıca tedavisi devam eden kaya kartalının da en kısa sürede doğaya bırakılması planlanmaktadır. Böylece son bir ay içinde doğadan kopmuş yedi hayvanı yeniden doğal yaşamlarına kazandırmış olacağız.”

KUŞ HALKALAMA NEDİR?

Yabani bir kuşun bacağına veya kanadına bireysel olarak numaralandırılmış küçük bir metal veya plastik etiketin takılmasıyla bireysel tanımlama yapılmasıdır. Bu, kuşun hareketlerinin ve yaşam öyküsünün takip edilmesine yardımcı olur.

